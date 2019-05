In der Gastwirtschaft "Zur Göringsbruck" findet am Montag, 27. Mai, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung über "Perspektiven für Naturschutzprojekte im Markt Wirsberg" statt. Christina Schröder vom Landratsamt wird vorstellen, wie die Ersatzzahlungen für die zwei Bürger-Windkraftanlagen in Sessenreuth verwendet werden könnten. Ziel ist, diese für Projekte zur Verbesserung des Natur- und Artenschutzes einzusetzen. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. red