Naturschützer wandern bei Fabrikschleichach

Der Bund Naturschutz Bamberg lädt für Samstag, 23. März, zu einer geführten Wanderung unter dem Motto "Das Schicksal alter Wälder um Fabrikschleichach" ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Parkplatz beim Friedhof am Ortsende von Fabrikschleichach (Gemeinde Rauhenebrach). Die Teilnehmer wandern durch ein Waldgebiet, in dem noch einige ältere Bäume den letzten forstlichen Eingriff überlebt haben. Unterwegs informiert Günther Oltsch über alte Wälder, ihre Bewohner und erklärt den Unterschied zum Forst und warum der Eichenfeuerschwamm für den Buntspecht und den Mittelspecht so lebenswichtig ist. red