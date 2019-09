Naturschützer protestieren bei CSU-Klausur gegen Flächenfraß

"Rettet den Gottesgarten", "Flächenschutz ist Klimaschutz" - derartige Parolen waren auf den Plakaten zu lesen. Bürger und Vertreter des Bundes Naturschutz (BN) nahmen die Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion zum Anlass, um ihren Forderungen nach besserem Klimaschutz Ausdruck zu verleihen und das ihnen zufolge zu zögerliche Handeln anzuprangern.

"Weltkugel" als Blickfang

Eine "Weltkugel" in Übergröße diente neben Schildern als Blickfang. Deutliche Worte fand der BN-Kreisgruppen-Vorsitzende Anton Reinhard: "Die CSU kommt nach Bad Staffelstein und redet vom Klimaschutz. Aber um das Klima zu schützen, müssen auch Flächen geschützt werden", betonte er - und legte verbal nach: "Wir müssen etwas tun gegen die Verhökerung unserer Landschaft. So kann es nicht weitergehen."

Mit der Demo signalisierte der BN einmal mehr auch seine ablehnende Haltung gegen das Vorhaben eines Logistikunternehmens, am nordöstlichen Ortsrand von Grundfeld zwei große Lagerhallen zu errichten. Die schützenswerte Landschaft möglichst wenig zu versiegeln und für derartige Projekte Gewerbegebiete zu nutzen, das müsse das Ziel sein, so der Tenor der Meinung der Naturschützer. "Global denken, lokal handeln", brachte es Reinhard auf den Punkt.

"Das von der CSU vorgelegte Klimaschutzkonzept wirkt wie aus der Zeit gefallen, ist in weiten Teilen unkonkret, unambitioniert und würde die Erreichung der Pariser Klimaschutzziele krachend verfehlen", meinte BN-Landesvorsitzender Richard Mergner zum "großen Ganzen". Im Namen des BN-Landesverbandes übergab er an CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer einen Forderungskatalog des BN zur Bekämpfung der Klimakrise mit Schlagworten wie etwa Verkehrswende, Landwirtschaft oder finanzpolitische Umsetzung des Umweltschutzes. CSU-Fraktionschef Kreuzer sprach davon, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen und Klimaschutz keine Gegensätze darstellten und thematisierte finanzielle Anreize für neue Heizungen und Solaranlagen. Als das Gespräch auf die Wasserstoff-Technik kam, nannte Kreuzer die noch fehlende Konkurrenzfähigkeit als Grund, warum es hier noch an der praktischen Umsetzung hapert.

Auf einen Nenner kamen Mergner und Kreuzer in dem Dialog erwartungsgemäß nicht. Als Kreuzer etwa erklärte, Straßenausbau sei "notwendig, um den steigenden Verkehr aufzunehmen", schüttelte Mergner missmutig den Kopf und entgegnete: "Wir haben genug von Ankündigungen. Ich wünsche mir angesichts der heutigen Klausturtagung, dass Sie Ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir erwarten, dass Sie in Sachen Klimaschutz endlich liefern. Es gibt immer wieder tolle Papiere, aber es wird nichts umgesetzt."

Dies wies Kreuzer entschieden von sich, das Gespräch drehte sich im Kreis. dell