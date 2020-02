Naturschützer besuchen Bamberger Hafen

Am Samstag, 8. Februar lädt die BN-Kreisgruppe Kronach Interessierte zu einer ganztägigen Fahrt nach Bamberg ein. Dort ist als erste Station eine Führung durch den Bamberger Hafen geplant. Einerseits kann die Binnenschifffahrt Güter energetisch günstig transportieren und so manchen "Lkw-Kilometer" ersetzen. Andererseits greifen Fluss-und Kanalausbauten aber auch intensiv in den Naturhaushalt ein. Nach der Mittagspause ist ein Besuch im Naturkundemuseum vorgesehen, wo zurzeit eine Wolfsausstellung zu sehen ist. Treffpunkt für die Fahrt ist um 9.30 Uhr am Stadtoase-Gelände auf dem Kaulanger in Kronach. Von dort soll mit Fahrgemeinschaften nach Bamberg gestartet werden. Die Rückkehr ist für etwa 17 Uhr vorgesehen. Um Anmeldung bis Donnerstag, 6. Februar wird gebeten unter kronach@bund-naturschutz.de oder unter Telefon 09261/94404 (falls das Büro nicht besetzt ist, kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden). red