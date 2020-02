Naturschützer bauten Zaun

Zahlreiche Helfer bauten bei milden Temperaturen den Amphibienschutzzaun des Bundes Naturschutz Ebern an der Staatsstraße zwischen Gemünd und Jesserndorf auf.

Der Zaun wurde laut Bund Naturschutz auf einer Länge von etwa 400 Metern entlang der Straße aufgestellt, um die Kröten, Frösche, Molche sowie weitere Amphibien am Überqueren der Straße bei ihrer Wanderung zu den Laichgewässern zu hindern. Gerade an warmen und feuchten Abenden sind die Tiere unterwegs, und deshalb muss der Zaun dann kontrolliert und die gefundenen Tiere sicher in Eimern über die Straße getragen werden. Dazu sucht der Bund Naturschutz weitere Helfer und Interessierte. Sie sollen sich bei Andreas Einwag (Rufnummer 0162/6449761) oder bei Thomas Friedrich (Ruf 09531/943277) melden, wie die Ortsgruppe in Ebern weiterhin mitteilte. red