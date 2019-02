Naturschätze im Steinachtal

Am Donnerstag, 28. Februar, bietet die "LBV-Gruppe Steinachtal" einen Vortrag über seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten im Steinachtal zwischen Fürth am Berg und Leutendorf an. Das Steinachtal und der Fluss Föritz gelten bis heute als Refugium für seltene Vogelarten wie Eisvogel oder Bekassine, bieten Lebensraum für die Grüne Keiljungfer, eine europaweit geschützte Libellenart, und für die in weiten Teilen Deutschlands ausgestorbene Bachmuschel. In den Teichen des Gebietes wächst der hochgiftige Wasserschierling und in den Feuchtwiesen blüht im Frühjahr das Breitblättrige Knabenkraut, eine farbenprächtige Orchideenart. Der Vortrag ist kostenlos und findet im "Gasthof zum steinernen Löwen" statt. Er beginnt um 19 Uhr, Referent ist der Geoökologe Alex Ulmer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Coburg. red