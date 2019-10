Naturschätze im Landkreis

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Dienstag zum Vortrag "Naturschätzen auf der Spur - Schutzgebiete im Landkreis Bamberg" ein. Referentin ist Brigitte Weinbrecht. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi". Am Ende des Vegetationsjahres nimmt die Referentin die Zuhörer mit auf eine bildhafte Reise zu ausgewählten "Naturschätzen" im Landkreis Bamberg. Es werden typische Arten und Lebensräume sowie verschiedene Möglichkeiten des Schutzes vorgestellt. Tipps für Ausflüge und Exkursionen runden den Vortrag ab, teilen die Veranstalter mit. red