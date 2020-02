Naturparke stellten sich vor

Dieser Tage präsentierten sich der Naturpark Steigerwald und der Naturpark Haßberge beim Informationstag der Naturparke im bayerischen Landtag in München. Alle 19 bayerischen Naturparke stellten sich und ihre Arbeit vor und brachten kulinarische Spezialitäten aus den Naturparken mit, wie der Naturpark Haßberge (mit Sitz in Hofheim) gestern mitteilte.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner betonte die Bedeutung dieser besonderen Gebiete für Bayern: "Wir haben in den vergangenen Jahren die Naturparke immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit, aber auch im Fokus unserer Beschlüsse gehabt." So erhöhte der Landtag laut Aigner die Verwaltungskostenpauschale für die Trägervereine und ermöglichte die Einstellung von bayernweit mittlerweile 40 Naturpark-Rangern. Drei davon arbeiten seit Frühjahr vergangenen Jahres im Naturpark Steigerwald und so nahm der Ranger Pawel Malec mit Naturpark-Geschäftsführerin Sandra Baritsch an der Präsentation im Landtag teil. Der Naturpark Haßberge präsentierte sich mit seiner im Januar eingestellten Rangerin Katja Winter und dem stellvertretenden Geschäftsführer Lukas Bandorf.

Erlebnistouren und Erlebnispfade - diese Aushängeschilder des Naturpark Haßberge wurden in München präsentiert. Neben dem Qualitätsweg Burgen- und Schlösserwanderweg, haben die Haßberge wunderbare Tages- und Halbtages-Rundtouren zu bieten.

Die Abgeordneten des Landtags informierten sich am Rande des Plenums über die Vielfalt der Naturparke. Umweltminister Thorsten Glauber (Freier Wähler, Forchheim) besuchte die Stände aller 19 Naturparke und würdigte deren Arbeit. red