Naturpark-Ranger für Steigerwald

Verstärkung für den Naturpark Steigerwald: Verena Kritikos, Pawel Malec und Alexandra Kellner heißen die neuen Naturpark-Ranger, die ihren Dienst angetreten haben. Im Rahmen der Vorstandssitzung des Naturpark-Steigerwald e.V. wurden sie offiziell begrüßt: "Die Naturpark-Ranger sind eine große Bereicherung für den Naturpark Steigerwald. Wir freuen uns sehr auf die Arbeit der Ranger und die neuen Aktivitäten, die sich daraus für den Naturpark entwickeln werden", so der Vorsitzende des Naturparks Steigerwald, Landrat Johann Kalb.

Auch Geschäftsführerin Sandra Baritsch freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, die fachliche Qualifikationen und Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mitbringen. Verena Kritikos ist Landschaftsökologin aus Bamberg, Pawel Malec ist Biologe und Alexandra Kellnern war zuletzt als Nationalpark-Rangerin auf der Insel Juist tätig. Die drei Steigerwald-Ranger, die in Teilzeit angestellt sind und damit 1,5 Stellen besetzen, werden von nun an in den Bereichen Naturschutz, naturbetonte Erholung, Öffentlichkeitsarbeit und naturparkspezifische Bildungsarbeit tätig sein. Ihre Aufgaben richten sich nach den Vorgaben des Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Im Herbst 2018 hatte die Bayerische Staatsregierung die "Naturoffensive Bayern" ausgerufen, mit der die Naturparks weiter gestärkt werden sollen. Übergreifend soll in den 19 bayerischen Naturparks ein Netzwerk von Rangern entstehen. Die drei Ranger im Naturpark Steigerwald arbeiten derzeit an einem Programm mit Veranstaltungen und Führungsangeboten für das laufende Jahr. Eine Wanderung mit allen drei Rangern von Bad Windsheim nach Herbolzheim findet statt am Sonntag, 26. Mai, zum Deutschen Naturpark-Wandertag. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kur- und KongresszentrumBad Windsheim; am Ende der 12 Kilometer langen Tour sind eine Einkehr und Rücktransfer nach Bad Windsheim vorgesehen. red