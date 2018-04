Naturlehrpfad lockt mit Erlebnissen

Der Frühling ist da, die Menschen drängen ins Freie, die Natur erwacht. Hautnah und mit allen Sinnen die Natur erleben kann man auf dem "Pfad der Artenvielfalt" bei Obersteinbach. Vor allem für Familien mit Kindern ist der Pfad jetzt noch attraktiver, wie Bürgermeister Matthias Bäuerlein und ILE-Managerin Ulla Schmidt bei der Saisoneröffnung erklärten. Sie stellten den neuen Flyer mit Wegbeschreibung vor, der am Beginn des Pfades ausliegt. ILE steht für integrierte Ländliche Entwicklung.Und zur Saisoneröffnung können sich auch noch einmal zwei Besucher des letzten Jahres freuen. Florian Schöpf aus Sand und Zoe Williams aus Bamberg lösten das Quiz richtig und gewannen Eintrittskarten für den Baumwipfelpfad in Ebrach.Auf fünf Kilometern Länge erschließt der "Pfad der Artenvielfalt" zwei landschaftliche Besonderheiten des Steigerwalds: Zu Beginn führt er durch das malerische Weilersbachtal mit seinen ökologisch bedeutsamen Feuchtwiesen, dann geht es durch den Wald zur berühmten Waldabteilung "Kleinengelein". In dem seit 2010 als Naturwaldreservat ausgewiesenen Gebiet befinden sich über 200 Jahre alte Buchen von beeindruckender Höhe und Stärke.Quer durch den Wald geht es schließlich über einen Natursteig zurück. Entlang des Wegs werden an sieben Stationen die Lebensräume Bach, Feuchtwiese und Wald mit ihren Bewohnern erläutert. Im Oktober letzten Jahrs kamen noch Bewegungsstationen dazu, die zu Abenteuern einladen im Waldlabyrinth oder auf dem Baum-Mikado. Hoch hinaus geht es an der Kletterwand und mit der Seilbahn kann man sogar durch den Wald fliegen. Eine Familie mit Kindern sollte wenigstens drei Stunden einplanen, empfiehlt Bürgermeister Matthias Bäuerlein, damit genug Zeit zum Spielen ist. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, um eine Rast einzulegen.Der Pfad, ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Rauhenebrach, der Bayerischen Staatsforsten und des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach, wurde in seinen ersten beiden Jahren schon recht gut angenommen. Ulla Schmidt rührt aber weiter die Werbetrommel, beispielsweise am 17. Juni bei der Dingolshäuser Spaßmeile. Gleichzeitig ist sie mit der Umsetzung des nächsten Walderlebnisses beschäftigt: Bis zum Herbst soll das Trekkingkonzept stehen.Nähere Informationen zum "Pfad der Artenvielfalt" gibt es auf www.rauhenebrach.de oder www.baysf.de auch online.