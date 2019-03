Am Sonntag, 17. März, bietet der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt eine naturkundliche Wanderung an. Ziel ist das Naturwaldreservat Dachsbau im Münnerstädter Tal. Die Strecke beträgt etwa fünf Kilometer bei einer Gehzeit von zweieinhalb Stunden. Diese Wanderung ist auch für Senioren geeignet. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Oberen Tor mit Bildung von Fahrgemeinschaften. Anschließend ist eine Einkehr in Münnerstadt geplant. Bei Regen entfällt diese Veranstaltung. Teilnehmen können alle Mitglieder und Interessierte. Wanderführer sind Ute Krais (Tel.: 0151/658 743 48) und Hellmut Petsch (Tel.: 09733/ 1752). sek