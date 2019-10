Naturkundliche Wanderung Trimburg

Eine herbstliche Wanderung um die Trimburg und um Engenthal entlang des Natura 2000-Rundwegs findet am Sonntag, 27. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr der obere Parkplatz der Ruine Trimburg. Gegen Ende der Wanderung gibt es eine kleine Weinprobe in den Weinbergen bei Engenthal. Abschließend besteht die Möglichkeit zurMittagsrast in der Burgruine Trimburg. Infos und Anmeldungen bis 25. Oktober bei Natur- und Landschaftsführer Mainfranken Ulli Faust, Tel. 09364/ 6958, faust.ulli@gmail.com. sek