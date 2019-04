"Naturhotel" Igensdorf auf der Agenda

Das Sondergebiet in Stöckach ("Naturhotel" Igensdorf) und das Gewerbegebiet in Mitteldorf (Netto-Markt) sind unter anderem Themen der Marktgemeinderatssitzung in Igensdorf am Donnerstag, 9. April. Des Weiteren stehen der Umbau und die Sanierung des Feuerwehrhauses in Dachstadt, Information über die Vergaben zur Baumaßnahme "Neubau der Kindertageseinrichtung URB" und die Vorbereitung für den Informationsbesuch des Landrats auf der Agenda. Sitzungsbeginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus. red