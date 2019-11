Naturheilverfahren beim Pferd

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD), Kreisverband Bamberg, setzt ihre Reihe "Wissen zum Wohl meines Pferdes" mit einem Vortrag der Tierheilpraktikerin Dorothea Sußmann fort. Die Referentin beschreibt, wie mit Pflanzenheilkunde, Homöopathie und dem Einsatz von Blutegeln oder Farb- und Lichttherapie das Wohlbefinden des Partners Pferd gestärkt, gesundheitlichen Problemen vorgebeugt oder bei Alltagsbeschwerden, aber auch chronischen Krankheiten alternative Heilmethoden eingesetzt werden können. Der Vortrag findet am Freitag, 8. November, um 19 Uhr in der Gaststätte des SV Memmelsdorf, Bamberger Straße 3, statt. Der Eintritt ist frei. red