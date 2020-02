"Naturgemäßer Obstbaumschnitt" heißt der zweitägige Kurs mit Theorie und Praxis, den das Biosphärenzentrum Oberbach am 6. und 7. März anbietet. Der Kurs vermittelt wichtige Kenntnisse zur Pflanzung, Erziehung und Pflege von hochstämmigen Streuobstbäumen nach den Prinzipien des naturgemäßen Schnittes (Öschbergschnitt). Kursleiter ist Robert Hildmann. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Anmeldungen dazu im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge", Tel.: 09749/912 20. Veranstaltungsort Theorie am 6. März ab 17 Uhr im "Haus der Schwarzen Berge" und Praxis am 7. März ab 9 Uhr auf der Streuobstwiese des Bund Naturschutzes in Großenbrach. In der darauffolgenden Woche vom 9. bis 13. März können die Kursteilnehmer bei freiwilliger Teilnahme am allgemeinen Schnitt der Obstbäume auf der Streuobstwiese des Bund Naturschutzes ihre praktischen Kenntnisse vertiefen. Eine Anmeldung ist ebenfalls erforderlich unter Tel.: 09749/912 20. sek