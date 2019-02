Naturgemäß schneiden

Einen Obstbaumschnittkurs führt der Obst- und Gartenbauverein Wernarz zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Bad Brückenau am Samstag, 9. März, durch. Inhalt des Kurses ist der naturgemäße Schnitt (Öschbergschnitt) vor allem an Streuobstbäumen. In Theorie und Praxis erfahren die Teilnehmer, warum es vorteilhaft ist, Obstbaumkronen nach dieser Schnittmethode aufzubauen und zu pflegen. Der Kurs beginnt um 10 Uhr im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Wernarz (Frankfurter Straße 38) mit dem ersten Teil der Theorie.

Nach dem Mittagessen geht es mit der Praxis auf der nahen Streuobstwiese des Vereins weiter. Der Kurs endet um circa 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt, der Kurs ist kostenpflichtig. Anfragen zu Inhalt und Teilnahme können bis 3. März an Kursleiter Robert Hildmann, Tel.: 09746/ 930 909, gerichtet werden. red