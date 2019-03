Naturfreunde zogen Bilanz

Bei der Hauptversammlung der Naturfreunde Kulmbach erinnerte Vorsitzender Peter Adamowski an die gut besuchten, durchgeführten Veranstaltungen und verwies auf das Programmheft 2019. Sein Dank galt unter anderem der Stadt Kulmbach für Zuschüsse sowie allen Übungsleitern und Helfern. Hervorgehoben wurde das Engagement von Ehrenmitglied Siegfried Müller, der meist im Hintergrund, aber mit hervorragendem Erfolg für den Gesamtverein tätig sei.

Für die Fotogruppe berichtete Otto Ernst für den verhinderten zweiten Vorsitzenden Helmut Konrad von den regelmäßigen Treffen, Veranstaltungen und Wettbewerben, bei denen sich der eine oder andere oft in die Siegerliste eintragen konnte. Eine zahlenmäßige Verstärkung wäre zukünftig wünschenswert.

Von der Skiabteilung berichtete der zweite Vorsitzende Siegfried Müller. Bei insgesamt 26 Veranstaltungen im vergangenen Jahr hatten die Naturfreunde insgesamt mehrere Hundert Teilnehmer - Tendenz steigend. Angefangen von der Winterwanderung und dem Skitraining, organisiert von Helmuth Weith, über Wanderungen, Joggen und Nordic Walking gab es wie jedes Jahr noch verschiedene, gesellige Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Sommergrillen im Siedlerheim.

Humorvoll berichtete Manfred Motschenbacher, Fachgruppenleiter Gesamtsport und Skibörse, über die Aktivitäten im Verein - diesmal sogar in Gedichtform. Oli Voss hielt als einer der Teamer einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorschau auf 2019. Vom Bikecheck bis zur Abschlussfahrt im Vogtland, mit den an jedem Freitag stattfindenden Treffen und Fahrten im Landkreis ist der Terminkalender gut gefüllt. Von allen Maßnahmen, die der Verein in Sachen Datenschutz ergriffen hat, berichtete Claudia Voss. red