Naturfreunde sind im Wald unterwegs

Die Trockenheit der beiden vergangenen Jahre und wie sich das auf die Nadelbäume ausgewirkt hat ist Thema bei einer Veranstaltung des Bundes Naturschutz, Ortsgruppe Höchstadt. Schon im Jahr 2018 konnte man die Schäden begutachten. Die jetzt beginnenden Neupflanzungen, die sich hauptsächlich auf Arten konzentrieren, die besser mit längeren Trockenperioden zurechtkommen, lassen hoffen. Der erfahrene Forstmann Hartmut Strunz wird bei einem Waldspaziergang zeigen, was getan werden kann und noch getan werden muss. Treffpunkt am Dreikönigstag, 6. Januar, ist um 13.30 Uhr am Hirtenhaus in Ailsbach. Jeder, der sich für Natur und Umwelt interessiert, ist willkommen. red