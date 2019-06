Die traditionelle Johannisfeier der Naturfreunde Presseck findet schon am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr am Paulusheim in Presseck statt. Bei Einbruch der Dunkelheit marschieren Jung und Alt mit Fackeln zum Holzstoß, um diesen nach der Feuerrede zu entzünden. Für Speisen und Getränke im beheizbaren Zelt ist bestens gesorgt. Zum Aufbau der Johannisfeier ist jeder Helfer am Freitag, 21. Juni, um 9 Uhr am Paulusheim in Presseck willkommen. red