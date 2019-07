Die Naturfreundejugend und die THW-Jugend Bamberg startet am Donnerstag, 25. Juli, um 16 Uhr mit einer Ploggingaktion auf dem Maxplatz: joggend Müll sammeln vom Maxplatz bis zum Erbagelände. Eingeladen sind Jugendliche, Kinder, Familien und interessierte Erwachsene. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Plastikmüll landet häufig auf den Straßen, in den Gewässern und in der Erde. red