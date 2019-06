Natur und Literatur im Garten

"Halitaru - Natur im Garten, Literatur im Garten" lautet der Titel einer Veranstaltung der Volkshochschule Haßberge am Sonntag, 7. Juli, ab 10.30 Uhr in Friesenhausen. Alle, die Literatur lieben und Freude an schönen Gärten haben, sind willkommen, teilte die VHS mit. Zwischen Königskerze, Schöllkraut und Seifenkraut widmen sich die Teilnehmer der Literatur. Mitgebrachte Bücher werden vorgestellt, ausgeliehen oder weiterverschenkt. Der Eintritt ist frei, ein kulinarischer Beitrag erwünscht. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung im Haus statt. Treffpunkt ist die Pfarrer-Hofmann-Straße 7 in Friesenhausen (Anmeldung bei Inge Hahn, Ruf 09523/5028159 oder 01520/2039135). red