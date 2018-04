Hier liegt das Heft aus



Der Veranstaltungskalender "Natur und Kultur im Frankenwald 2018" ist fertig. Mit über 140 naturkundlichen oder kulturgeschichtlichen Veranstaltungen umfasst das handliche Heftchen wieder ein umfangreiches Angebot an abwechslungsreicher Unterhaltung und Information im Naturpark Frankenwald.Von April bis Dezember finden Jung und Alt, Wanderer, Radfahrer, Naturliebhaber und an Heimatgeschichte Interessierte, Hobbyköche und Aktivurlauber, kurz alle, die an Natur und Kultur Interesse haben, vielfältige Freizeitangebote.Der Veranstaltungskalender wurde vom Verein Naturpark Frankenwald mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Kulmbach-Kronach erstellt. Das Heftchen ist wie gewohnt ab sofort kostenlos in den Landratsämtern Kronach, Kulmbach und Hof, in den Tourist-Informationen und Infozentren des Naturparks, bei der ökologischen Bildungsstätte Oberfranken in Mitwitz sowie in allen Rathäusern der Gemeinden im Naturpark Frankenwald zu haben.Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.naturpark-frankenwald.de einzusehen. red