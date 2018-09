Natur und Gesundheit

Der Bund Naturschutz, die Akademie Heiligenfeld GmbH und das Biosphärenreservat Rhön organisieren am Mittwoch, 19. September, um 19.30 Uhr einen Vortrag des Universitätsdozenten Dr. Arnulf Hartl in der Parkklinik Heiligenfeld, Bismarckstraße 40-44. Der Leiter des Instituts für Ecomedicine in Salzburg Dr. Hartl stellt aktuelle Studien zur Gesundheitswirkung der Bewegung in der Natur und ihrer spezifischen Heilressourcen, wie mineralisierte Heilwässer in Bezug auf relevante Zivilisationserkrankungen vor. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch mit dem Referenten bei einem Imbiss. Die Teilnahme ist für alle Interessenten kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. red