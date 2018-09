Natur trifft Kultur in der Alten Schäferei

Ausgehend von der Alten Schäferei geht es am Samstag, 22. September, in den Wald und zu den Wiesen, um Wildpflanzen kennenlernen und diese für eine Suppe, eine Tinktur oder eine Kräuter-Limonade zu sammeln. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Gerätemuseum. Anmeldung unter Telefon 09566/807920. red