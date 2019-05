Eine naturkundliche Tageswanderung von Euerdorf über das Naturschutzgebiet am "Haarberg" zum Wittelsbacher Turm führt der Hammelburger Rhönklub-Zweigverein am Sonntag, 26. Mai, durch. Abfahrt ist um 10.40 Uhr an der Bushaltestelle Turnhouter Straße. Die Tour führt Werner Lippmann. sek