Natur im Dunkeln

Im Dunkeln die Natur wahrzunehmen, ist eine neue Erfahrung. Welche unbekannten Geräusche und neuen Erfahrungen nimmt man wahr?

Kann man nachts genauso spielen oder was muss man zur Hilfe nehmen? Wetterfeste Kleidung, Stirn- oder Taschenlampe und eine kleine Brotzeit sind mitzubringen. Das Abenteuer ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet. Der Veranstaltungsort liegt zwischen Prächting und Kleukheim, etwa 200 Meter nach Prächting links abbiegen. Anmeldung über die Umweltstation, 09575/921455, oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red