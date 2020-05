Natur erleben

Mit "Naturschätzen auf der Spur - Klingengraben und ,Schlafberg' bei Oberhaid" ist eine Wanderung des Bundes Naturschutz Bamberg überschrieben, die die Teilnehmer zu den Hängen der Haßberge führt. Der geschützte Landschaftsbestandteil "Schlafberg" und kleine Täler wie der Klingengraben gehören zu den wertvollsten botanischen Kleinoden des nordwestlichen Landkreises Bamberg, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf einer abendlichen Runde am Freitag, 26. Juni, gibt es eine Vielfalt an gefährdeten Biotoptypen wie Nasswiesen, Magerrasen und Sandfluren und damit zahlreiche seltene Pflanzen zu entdecken. Außerdem kann die Auswirkung der Flurneuordnung auf die Landschaft betrachtet werden, genauso wie die strukturelle Veränderung in der Landwirtschaft. Der naturkundliche Spaziergang wird von der Diplom-Geographin Brigitte Weinbrecht geleitet. Die Teilnahme ist kostenlos, doch Spenden sind willkommen. Treffpunkt zu der ungefähr zweieinhalbstündigen Runde ist um 18 Uhr. Anmeldung ist bis 24. Juni an per E-Mail (bamberg@bund-naturschutz.de) oder telefonisch unter 0951/5190611 möglich. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Hörnerstein bei Königsfeld

Am Samstag, 20. Juni, 14 Uhr, ist die vielfältige Flora im geschützten Landschaftsbestandteil Steppenheidewald am Hörnerstein bei Königsfeld Ziel einer weiteren Exkursion. Die naturkundliche Wanderung wird von Diplom-Geograf Hermann Bösche geleitet und dauert ungefähr drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, doch Spenden sind willkommen. Es wird um Anmeldung bis 12. Juni an die E-Mail-Adresse bamberg@bund-naturschutz.de gebeten. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Am Samstag, 13 Juni, findet eine Fledermausführung in Bamberg statt. Mit Nachtsichtfernglas, Batdetektor und etwas Glück werden die geschützten Tiere sicht- und hörbar. Die ungefähr zweistündige Führung leitet der Biologe Christoph Diedicke, bei dem eine Anmeldung bis 10. Juni per E-Mail an diedicke@naturerlebnis-bamberg.de oder telefonisch (0160/7744854) möglich ist. Der genaue Treffpunkt und die Uhrzeit werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Ein kleiner Teilnahmebeitrag wird erhoben.

Gemeinsam machen sich Groß und Klein am Samstag, 20. Juni, bei Einbruch der Dämmerung auf die Suche nach den Spuren des Bibers. Die Wanderung des Bundes Naturschutz ist für Familien mit Kindern ab fünf Jahren geeignet und dauert ungefähr zwei Stunden. Leiter ist der Biologe Christoph Diedicke, bei dem auch die Anmeldung bis 17. Juni (per E-Mail diedicke@naturerlebnis-bamberg.de oder telefonisch 0160/7744854) möglich ist. Der genaue Treffpunkt und die Uhrzeit werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Ein kleiner Teilnahmebeitrag wird erhoben. Bei allen Wanderungen werden die Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Führen einer Kontaktliste berücksichtigt. red