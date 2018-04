Natürlicher leben, wie kann ich das?

sek



Otmar Diez von der Naturschule Diez veranstaltet am Samstag, 14. April, im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach ein Seminar zum Thema "Natürlicher leben". Viele Menschen fühlen sich in unserer hektischen und stressigen Zeit überfordert und sehnen sich nach mehr Ruhe und Zeit für sich selbst. Bei diesem Seminar geht es um die wichtigen Faktoren Stress, Bewegung und Ernährung, die unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Letztendlich kann nur jeder selbst sein Leben entsprechend gestalten und Ballast abwerfen. Neben gesundem Essen mit Bionahrungsmitteln lernen die Teilnehmer Wildkräuter und Heilpflanzen sowie deren Wirkung auf unseren Körper kennen. Viel Zeit werden die Teilnehmer an kraftspendenden Plätzen in der Natur verbringen, denn dies ist die einfachste und tiefgreifendste Möglichkeit zum Stressabbau. Anmeldungen sind im "Haus der Schwarzen Berge" unter Tel.: 09749/ 912 20 oder in der Naturschule Dietz (Tel.: 09704/600 554, www.naturschule-diez.de möglich.