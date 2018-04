Natürlicher Leben - Wie kann ich das?

red



Das Seminar "Natürlicher Leben" mit Otmar Diez von der Naturschule Diez findet am Samstag, 14. April, in Oberbach im Haus der Schwarzen Berge, von 10 bis 16 Uhr, statt.Viele Menschen fühlen sich in unserer hektischen und stressigen Zeit überfordert und sehnen sich nach mehr Ruhe und Zeit für sich selbst. Bei diesem Seminar geht es um die wichtigen Faktoren Stress, Bewegung und Ernährung, die unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Neben dem gesundem Essen mit Bionahrungsmitteln lernen die Teilnehmer Wildkräuter, Heilpflanzen und deren Wirkung auf unseren Körper kennen. Viel Zeit werden die Teilnehmer an kraftspendenden Plätzen in der Natur verbringen. Anmeldung im Haus der Schwarzen Berge, Tel.: 09749/912 20, oder bei der Naturschule Diez www.naturschule-diez.de beziehungsweise Tel.: 09704/600 554.Auf Grund der Erkrankung der Referentin entfällt die Veranstaltung am 19. April, zum Thema "Seniorengenossenschaften und Bürgerhilfsverein als Vorsorgemodell im ländlichen Raum" im Dorfgemeinschaftshaus Silges.Zum dritten Mal lädt das Biosphärenreservat am Freitag, 27. April, von 15 bis 18 Uhr, zu einem Wildnissymposium in das Groenhoff-Haus auf die Wasserkuppe ein. In der Hessischen Rhön sind durch die Ausweisung von Kernzonen und Kernflächen eine Reihe von Waldflächen aus der Nutzung genommen worden. Diese sollen bedrohten Arten Rückzugsgebiete bieten und sich im Laufe der Zeit zur "Wildnis aus zweiter Hand" entwickeln. Diese Schutzmaßnahmen sind allerdings nicht konfliktfrei. Die Veranstaltung ist kostenfrei.