Natürliche Geburt oder Kaiserschnitt?

Wenn die Geburt näher rückt, bekommen werdende Eltern oft ein mulmiges Gefühl. Sollte das Baby natürlich zur Welt kommen oder doch lieber per Kaiserschnitt? Darum geht es beim Eltern-Infoabend am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Katrin Hofmann zeigt in ihrem Vortrag die jeweiligen Vor- und Nachteile auf. Eintritt frei. red