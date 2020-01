Natürlich Gärtnern

Brigitte Goss hat sich als Gartenbautechnikerin dem Biogärtnern verschrieben. Sie arbeitet für die Gartensendung des MDR und ist in der Sendung "Wir in Bayern" zu sehen, sie ist Buchautorin und arbeitet als Kreisfachberaterin

für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt in Schweinfurt. In ihrem Garten bei Münnerstadt hat sie viele Erfahrungen gesammelt. "Die Chemie bleibt draußen" ist ihr Motto. Darüber erzählt sie am Montag, 13. Januar, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Karten gibt es in der Stadtbibliothek oder der Volkshochschule. sek