Nationalpark und kein Ende

Der Verein Nationalpark Steigerwald lässt nicht nach in seinem Bemühen, ein Unesco-Weltnaturerbe im Steigerwald zu erreichen. Jüngster Anlass war jetzt der Besuch des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber, der anlässlich der Kandidatenvorstellung der Freien Wähler in die Remise des "Klosterbräu" in Ebrach gekommen war.

Bei dieser Gelegenheit betonte der Vorsitzende des Vereins, Liebhard Löffler, gegenüber dem Minister, dass das erste Weltnaturerbe Bayerns im Nordsteigerwald wirtschaftlich und ökologisch große Vorteile aufweisen und auf das gesamte Franken mit seinen über vier Millionen Einwohnern positiv ausstrahle. Denn ein intakter Buchenwald im Staatswald mit weitgehend geschlossenem Kronendach vor der Haustüre erzeugt bei großer Hitze eine erfrischende Kühle, bei anhaltender Trockenheit hält er Wasser wie ein Schwamm, stellt einen besseren CO2 -Speicher dar, bietet Lebensraum für die Lebewesen des Buchenwaldes, ist ein Ort der Erholung und erhöht den Wohnwert der Region, so Löffler.

Glauber wiederum, der in Ebrach eine Reihe von Walhkampfveranstaltung mit den Freien Wählern startete, blieb bei seiner bisherigen Linie. Sein Ministerium werde nur dann tätig werden, "wenn es von den beteiligten Landkreisen solide Beschlüsse gibt", so der Minister.

In Burgebrach begrüßten ihn die Landwirte mit ihren Traktoren und Bannern, um auf sich aufmerksam zu machen. Glauber sprach trotz des kurzen Zeitfensters mit den Bauern.

Die Abschlussveranstaltung Glaubers in Stegaurach war dann die Wahlauftaktveranstaltung der Freien Wähler und bot Raum für Diskussionen.

Auf die Frage zur Nitratbelastung im Trinkwasser und die Maßnahmen für die Landwirtschaft erläuterte Glauber, dass hier noch viel Vorarbeit geleistet werden muss. Die Landwirtschaftsämter müssen in die Pflicht genommen werden, um Werte und Messungen der Bodenproben offenzulegen. "Nur wenn wir wissen was oben passiert, können wir gezielt handeln." red