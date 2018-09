Natascha Kohnen trifft Felix Streng in Coburg

Seit Jahren ist Natascha Kohnen, MdL, in Bayern unterwegs. Nicht in erster Linie, um Reden zu halten, sondern um Gespräche zu führen, Fragen zu stellen und zuzuhören, um die Sichtweise der unterschiedlichsten Menschen aufzunehmen. Bei der Landtagswahl im Oktober tritt sie als Spitzenkandidatin der Bayern-SPD an. Am Montag, 10. September, ist Kohnen in Coburg. Gesprächspartner wird an diesem Abend Felix Streng sein, 23-jähriger Leichtathlet, in Coburg aufgewachsen, Goldmedaillengewinner bei den Paralympics 2016 und jüngst mehrfacher Europameister. Die Veranstaltung findet statt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im "Schlick 29" im Steinweg 29. Gastgeber wird Michael Busch sein. red