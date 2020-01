Natali: "Ich bin happy!"

Das Abenteuer "Bachelor" geht weiter: Natali Vrtkovska aus Neustadt hat es in der am Mittwochabend auf RTL ausgestrahlten Show in die nächste Runde geschafft. Als Zeichen fürs Weiterkommen bekam die 24-Jährige erneut eine Rose überreicht vom umgarnten Mann, dem "Bachelor". Anschließend schrieb Natali Vrtkovska auf ihrer Seite bei Instagram: "Ich bin erleichtert (...) ich bin happy!"

Zuvor wurde in der Show aber auch wieder kräftig über Natali gelästert. So verglichen ihre Mitkonkurrentinnen sie aufgrund ihres knappen Outfits mit einem "Gogo"-Girl. Außerdem spotteten sie über Natalis "Gesangstalent" und ihre Teilnahme bei "DSDS". Natali dürfte das alles reichlich egal sein: Sie präsentierte sich wie gewohnt sehr selbstbewusst. Die dritte "Bachelor"-Folge ist am Mittwoch, 22. Januar, 20.15, auf RTL zu sehen. ct