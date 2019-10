Nasses Laub: Auto rutscht in Schülerbus

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem mit einer Schulklasse besetzten Schienenersatz-Bus kam es am Montag, gegen 11.25 Uhr, im Schwimmbadweg. Eine Autofahrerin fuhr bergab. An der Einmündung, an der die Vorfahrt durch "rechts vor links" geregelt ist, nahm sie den vorfahrtsberechtigten Bus wahr, schreibt die Polizei. Allerdings rutschte das Fahrzeug der Frau auf dem Laub, so dass sie einen ZusaSmmenstoß mit dem Bus nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von circa 7000 Euro. pol