Nassanger-Areal im Sinne der Artenvielfalt gepflegt

Damit Dorn-, Mönchs- und Gartengrasmücke, Heckenbraunelle und andere seltene Vögel im Frühling und Sommer wieder ein angenehmes Zuhause am Nassanger-Areal einnehmen können, ging die Naturschutzgruppe der Offenen Behindertenarbeit Bamberg (OBA) beim ersten Pflegeeinsatz des Bundes Naturschutz (BN) im neuen Jahr mit Astscheren, Handsägen und Muskelkraft zu Werke. Gemeinsam mit Mitgliedern der Kreisgruppe des BN setzten sie am Nassanger in mehrstündiger, schweißtreibender Arbeit abschnittsweise Weidenbüsche auf den Stock. Außerdem mussten die Wühlfurchen einer Wildschweinrotte eingeebnet werden, damit sich die Grasnarbe wieder erholen kann.

Traudl, Fabienne und Sebastian, die ehrenamtlichen Betreuer der OBA-Gruppe, freuten sich besonders über die Hilfsbereitschaft und den Arbeitseifer der jungen Leute: "Unsere Mädels und Jungs waren trotz der widrigen Witterungsumstände fleißig und zogen mit vereinten Kräften die Äste beiseite." Bei Kürbissuppe und Linseneintopf ruhte man sich nach getaner Arbeit noch in gemütlicher Runde aus.

Durch diesen Arbeitseinsatz wurde nach Auskunft des BN-Kreisvorsitzenden Anton Reinhardt (Mitte mit Kleinkind) ganz im Sinne des Volksbegehrens die Artenvielfalt des naturschutzfachlich wertvollen Grundstücks an den Schlämmteichen weiter gesichert. ar