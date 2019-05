Naschmarkt wird neu aufgelegt

Nachdem vor zwei Jahren die Resonanz sehr gut war und von vielen Besuchern der Wunsch nach einer baldigen Wiederholung geäußert wurde folgt nun die Neuauflage: Naschmarkt die Zweite. An zahlreichen Marktständen wird am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 18 Uhr am Viehmarkt Köstliches für Auge, Nase und Gaumen geboten. Das bunte Angebot umfasst fränkisch und afrikanisch, süß und sauer, zart und deftig, regional und global. Straßenmusik belebt das Marktgeschehen. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. sek