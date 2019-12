Narrhalla unterstützt "Neues Wohnen" und verteilt viele Orden

"In den letzten Jahren hat sich viel verändert und ihr habt mich sehr unterstützt", erklärt Thomas Eck, Präsident der Coburger Narrhalla. Beim diesjährigen Weihnachtsempfang der Narrhalla wurden zahlreiche Mitglieder für ihr Engagement im Verein geehrt. "Denn ein Verein lebt nicht nur vom Präsidenten, sondern vor allem von Mitgliedern wie euch", sagt Eck. Ein besonderer Moment ist die Überreichung des Mohrenordens an Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Schließlich sei es das letzte Jahr, in dem er als OB anwesend sei, erklärt der Vereinspräsident. Doch Tessmer freut sich darauf, in Zukunft mehr Zeit für den Verein zu haben: "Das hier ist keine Abschiedsvorstellung", verspricht er lächelnd. "Jetzt geht's erst richtig los!"

Die Organisation von zahlreichen Veranstaltungen sei jedoch nur ein Teil der Arbeit. "Viel größeren Wert legen wir auf die Unterstützung sozialer Einrichtungen", erklärt Eck. Dieses Jahr erhält der Verein "Neues Wohnen" eine Spende über 1111 Euro. Eltern von behinderten Kindern setzen sich hierbei für den Bau eines großen Wohngebäudes ein, das voraussichtlich Ende 2021 eröffnet werden soll. "Wir suchen schon seit langer Zeit einen Platz, wo unsere Kinder einmal leben können", berichtet Vereinsvorsitzender Stefan Lehnert. Die Spende soll für die Einrichtung einer Gemeinschaftsküche genutzt werden. mf