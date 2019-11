Heiligenstadt 04.11.2019

Narren übernehmen die Macht in Heiligenstadt

Auch in diesem Jahr freuen sich die Narren aus der Region auf die Übernahme der Macht in Heiligenstadt. Am Samstag, 9. November, werden die "Heiligen Stadtschnecken" um 18.11 Uhr von der Oertelscheune...