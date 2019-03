Narren können sich beteiligen

Aufgrund der wetterbedingten Absage von Faschingsumzügen lädt das Stadtmarketing Bamberg alle Faschingsfreunde zur kurzfristigen Teilnahme am Bamberger Gaudiwurm ein. "Auch wenn unsere Anmeldefrist natürlich längst abgelaufen ist, betrachten wir es als selbstverständlich, den Faschingsfreunden aus Stadt und Landkreis zu helfen", so Citymanager Klaus Stieringer.

Nachdem auch der Hallstadter Gaudiwurm abgesagt wurde, bietet das Stadtmarketing Bamberg, als Veranstalter des Bamberger Faschingsumzuges, allen Faschingsfreunden die Möglichkeit an, noch am Bamberger Umzug teilzunehmen. Eine Anmeldung ist bis heutigen Dienstag, 11 Uhr, im Stadtmarketing Bamberg unter der Telefonnummer 0951/201030 möglich.

Der Bamberger Faschingsumzug wird um 12.30 Uhr zusammengestellt und dann um 13.33 Uhr am Markusplatz. Der Weg führt über die Kapuzinerstraße, Am Kranen, Lange Straße, Schönleinsplatz,Willi-Lessing-Straße, Heinrichsdamm, Hauptwachstraße und über den Maxplatz und die Fleischstraße in Richtung Kapuzinerstraße und wieder zum Markusplatz. red