Narren haben Vorfahrt: Stadtbusse weichen Faschingszügen

Wegen der Faschingsumzüge in Bamberg, Memmelsdorf und Stegaurach müssen die Stadtbusse am kommenden Wochenende und Faschingsdienstag Umleitungen nehmen und können zeitweise nicht alle Haltestellen anfahren. Außerdem kann es zu Abweichungen vom Fahrplan kommen, teilen die Stadtwerke mit. Faschingszug in der Gartenstadt am Samstag, 2. März:

Die Haltestellen "Kunigundenkirche", "Hans-Morper-Straße", "Spinnseyer" und "Gartenstadt Schule" können von 13 bis 15 Uhr von der Linie 901 nicht bedient werden. Der Zustieg erfolgt an den Haltestellen "Seinsheimstraße" und "Stauffenbergstraße". Die Linie 915 endet von 13 bis 15 Uhr an der Haltestelle "Hauptsmoorstraße Nord". Die Haltestellen "Seehofstraße" bis "Greiffenbergstraße" und "Adolf-Wächter-Straße" können auf der Hin- und Rückfahrt nicht bedient werden. Der Zustieg in Richtung Zentrum erfolgt an "Hauptsmoorstraße Nord" und "Breitenau".

Faschingsumzug in Stegaurach am Sonntag, 3. März:

Die Abfahrten der Linie 912 um 13.15 und 14.15 Uhr enden an der Haltestelle "Stegaurach Kreuz am Weiher" (Haltestelle in Richtung Stadtmitte). Alle Haltestellen ab "Debring Mitte" stadtauswärts sowie alle Haltestellen stadteinwärts bis "Aurachtal Apotheke" können auf diesen Fahrten nicht bedient werden. Die Rückfahrt beginnt um 13.49 Uhr bzw. 14.49 Uhr ab "Debring Mitte".

Faschingsumzug in Memmelsdorf am Sonntag, 3. März:

Die Fahrten der Linie 907 um 13.10, 14.10 und 15.10 Uhr ab ZOB enden an der für diesen Zeitraum eingerichteten Ersatzhaltestelle in der Bamberger Straße in Memmelsdorf (Nähe Total-Tankstelle). Hier erfolgt auch der Zustieg zur Rückfahrt zu den Abfahrtszeiten 13.50, 14.50 und 15.50 Uhr. Die Haltestellen "Memmelsdorf Markt" bis "Drosendorf" sowie von dieser bis zur Haltestelle "Memmelsdorf Am Mühlbach" können nicht bedient werden.

Faschingsumzug in Bamberg am Dienstag, 5. März:

Aufgrund der Sperrung weiter Teile der Innenstadt müssen alle vom Zentrum aus beginnenden Buslinien umgeleitet werden. Folgende Haltestellen und Streckenabschnitte können im angegebenen Zeitraum nicht bedient werden: 13.30 - 15.30 Uhr: ZOB: alle; Am Kranen - Markusplatz/Markusstraße: 904, 906, 910, 915, 916; Markusstraße - Schweinfurter Straße: 916; Markusstraße - Domschule: 910; Stadtwerke (stadtauswärts): 904; Schönleinsplatz: mehrere. 11.45 - 15.15 Uhr: Mußstraße/Konzerthalle: 906.

Zwischen ca. 13.20 Uhr und 15.15 Uhr beginnen und enden die Linienfahrten aufgrund der Sperrung des ZOB an folgenden Haltestellen: Wilhelmsplatz (Ersatzhaltestelle Wilhelmstraße in Richtung Marienbrücke), 901 (Richtung Gartenstadt), 931; Wilhelmsplatz (Haltestelle Wilhelmstraße), 901 (Richtung Klinikum), 913, 930; Wilhelmsplatz (Ersatzhaltestelle vor dem Gerichtsgebäude), 902, 905, 920, 921, 922; Schillerplatz: 909, 908, 910, 912, 918. Betriebsbedingt beginnen und enden einige der bisher genannten Fahrten am Bahnhof. Bahnhof/Ludwigstraße: 904, 906, 907, 914, 915, 916. Die Linie 913 endet im genannten Zeitraum in Wildensorg Mitte. Ab hier fährt die Linie 910 über den Michelsberg zum ZOB.

Aufgrund der Umleitungen kann es auf allen Linien zu Verspätungen kommen. Die Hinweise an den Haltestellen, die VGN-Onlineauskunft, die Zielbeschilderung der Busse sowie die Haltestellenabfolge auf den Monitoren innerhalb der Fahrzeuge sind zu beachten. red