Narren bereiten den Rathaussturm vor

Die Langstädter Narren werden am morgigen Freitag. 15. November, um 18.18 Uhr als Cowboys und Indianer das Rathaus in Küps stürmen und übernehmen. Deshalb werden die Bürger gebeten, den Rathausplatz in Küps ab 13 Uhr von geparkten Fahrzeugen frei zu halten. Die Langstädter "Fousanachter" und die Feuerwehr Küps, bereiten den Rathausplatz für die abendliche Rathausübernahme vor. Mit Verkehrsbehinderungen am Rathausplatz ist in der Sturmzeit zu rechnen. Die Besucher werden mit Showeinlagen und Tanz der Langstädter Funken unterhalten. Fürs leibliche Wohl sorgt die Feuerwehr. red