Narren auf den Rhöner Straßen

Johannes Schlereth und Charlotte Wittnebel-Schmitz Schlechtes Wetter kennen die Rhöner Fosenöchter nicht. Das zeigte sich bei den Rosenmontagszügen in Stangenroth und Waldfenster. Trotz des Dauerregens tummelten sich zahlreiche Kostümierte am Straßenrand. "Wir haben zwölf Wagen, acht Fußgruppen und eine Musikkapelle", sagt Sebastian Schlereth, einer der Organisatoren des Waldfensterer Umzugs. "Das ist fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr." Was ihm bei der Einweisung der Wagen und Gruppen besonders ins Auge stach: "Es sind unheimlich viele Mottowagen und Fußgruppen." Darunter politische, die kommunale Probleme thematisierten, wie die Waldfensterer Kirche, die bevorstehende Wahl oder das Stralsbacher Kanalproblem - aber auch unpolitische, die sich als Sandmännchen verkleideten.

"Das Wetter passt perfekt", fand Michaela Nöth aus Langenleiten. Gemeinsam mit ihrem Freund Fabian Metz aus Stangenroth und Freunden besuchte sie den Zug in Stangenroth. Den Freunden kam die Idee zur Gestaltung des Wagens, als sie bei Sturm Sabine zusammensaßen. Auf ihren Wagen haben sie in Dialekt geschrieben: "Obacht Sabine woar doa, sieht me ja o'unner Hoar'.

Die 20 Mädchen von den Gruppen "Prinzengarde" und "Hotten Hüs" tanzten bei strömendem Regen Gardetanz durch die Straßen Stangenroths, sie hatten sich über ihr Kostüm einen Regenschutz aus durchsichtigem Plastik gezogen. "Wir sind jedes Jahr beim Umzug dabei", berichtet die 16-Jährige.