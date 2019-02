Narren und Gläubige vereint im Angesicht Gottes - Lachen und Beten im Gotteshaus -, so kann der Fasching auch aussehen. Zu den Klängen des Narhalla-Marsches zogen die Garden mit dem Prinzenpaar Bea I. und Andreas I. sowie dem Kinderprinzenpaar Sarah I. und Oskar I. und dem Liturgischen Dienst in das sehr gut besuchte Gotteshaus St. Thomas ein.

Pater Jan freute sich über die zahlreiche Beteiligung der vielen Kinder und zelebrierte den mit viel Witz und fröhlichen Liedern umrahmten Gottesdienst. Nach dem Einzug begrüßte Pater Jan Poja alle Anwesenden mit den Worten "ihr Lauten und die Leisetreter, Spaßmacher und Miesepeter, Gläubigen und Atheisten" und noch viele, viele mehr. Er betonte, dass Jesus will, dass sich alle freuen und fröhlich sind, und deshalb beteten die Gläubigen um ein frohes und befreiendes Lachen und darum, damit andere anzustecken. Die Stimmung im Gottesdienst war sehr locker, fröhlich und entspannt. Sogar Schunkelrunden gab es, denn auf Einladung des Minichors wurde beim Glorialied eingehängt und im Takt mitgeschunkelt.

Anstelle einer Predigt überließ Pater Jan Poja Mitgliedern des Faschingsvereins den Altarraum. Markus Haderdauer und Werner Stumpf trugen eine Faschingspredigt vor über das Thema "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben" mit allerlei Beispielen wie einen launischen Chef, eine keifende Frau oder lärmende Kinder und Hunde und Katzen, die maulen und bellen, und über die Tante, die ihr Gift über die Leute verspritzt. Am Schluss der "Predigt" hörte man den Wallenfelser Faschingsruf "Alda Waaf" lautstark durch die Kirche hallen. Im Altarraum zeigte die Kindergarde ihren Tanz, bei dem die Gottesdienstbesucher spontan mitklatschten. Die Fürbitten trugen die beiden Prinzenpaare vor.

Zum Vaterunser lud Pater Jan wieder die Kinder ein, sich um den Altar zu versammeln. Und so bildete sich eine große Gebetskette aus Gardemädchen, Prinzenpaaren, kostümierten kleinen und großen Narren und mit Fliege verschönerten Ministranten.

Zum Schluss dankte Pater Jan allen, die den Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt haben, besonders dem Faschingsverein und dem Ministrantenchor, der unter der Leitung von Katrin Werner den Gottesdienst musikalisch umrahmte. Nach dem Schlusslied des Minichors "Come let us sing" fand der Auszug wieder unter den Klängen des Narhalla-Marsches statt. sd