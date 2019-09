Nankendorfer Firma verzichtet

"Das Einzelverfahren zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Ortsteil Nankendorf wird nicht fortgeführt und eingestellt", erklärte Weisendorfs Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) am Montagabend im Gemeinderat. Bei der erneuten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs vom 31. Januar bis 4. März seien wiederum von den Trägern öffentlicher Belange, insbesondere vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Bedenken zu dem vorgelegten Planentwurf geltend gemacht worden. Das Landratsamt habe den Bedarfsnachweis für die Ausweisung zukünftiger geplanter Gewerbe- und Wohnbauflächen beanstandet. Auch bei der Beteiligung der Öffentlichkeit sei der begründete Bedarf für die Gewerbegebietsflächen infrage gestellt worden.

Grüne sehen sich bestätigt

Wie der Bürgermeister erklärte, habe sich die Situation beim ortsansässigen Schweiß- und Lötbetrieb Gumbrecht geändert und es sei deshalb gerechtfertigt, das Verfahren zu beenden. Deswegen wird im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan "Weisendorf 2030" das ursprünglich vorgesehene Gewerbegebiet Nankendorf-West komplett herausgenommen. Ebenso werden die geplanten Wohnbauflächen nicht mehr dargestellt. Dabei soll im Nord-Westen die Abgrenzungslinie entsprechend der vorhandenen Bebauung bzw. der bestehenden Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan "Nankendorf-Brunnleite" und Ergänzungssatzung ,,Brunnleite-Nord") angepasst werden. Der Beschlussvorschlag, das Einzelverfahren für Nankendorf einzustellen und den Aufstellungsbeschluss sowie die nachfolgenden Verfahrensbeschlüsse aufzuheben, wurde einstimmig angenommen.

"Wir fühlen uns in unserer Einschätzung bestätigt und freuen uns darüber", konnte sich Norbert Maier von Bündnis 90/Die Grüne nicht verkneifen. Seine Fraktion stimmte von Beginn an gegen die Pläne in Nankendorf. sae