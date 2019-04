Namenssuche für das Familienzentrum

Am 19. Mai wird die Begegnungsstätte am Familienzentrum Hasenberg in der Feuersteinstraße 11 öffnen. Das sanierte Gebäude soll zukünftig als multifunktionaler Bereich des Familienzentrums dienen und Heimstatt sowie Anlaufstelle für Kultur- und Sozialeinrichtungen sein.

Für die sanierten Räumlichkeiten sucht die Stadt Ebermannstadt in Kooperation mit dem Zentrenmanagement noch einen passenden Namen. Hierfür wird vom 1. bis zum 14. Mai ein Namenswettbewerb durchgeführt. Alle Bürger sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Als Gewinn locken zwei Eintrittskarten über eine kostenpflichtige Veranstaltung (Konzert, Lesung), die in der Begegnungsstätte am Familienzentrum stattfinden wird.

Nähere Informationen zum Wettbewerb sind zu finden auf der Internetseite www.zentrenmanagement-ebs.de/index.php/namenswettbewerb. red