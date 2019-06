Nala ist eine sechsjährige Berner-Sennen-Mix-Hündin und sucht Leute, die gerne in der Natur sind und sie konsequent weiter erziehen. Sie ist zwar lieb und verträglich, neigt aber dazu, Leute zu verbellen. Das Team des Bamberger Tierheims steht bei Interesse und Fragen telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, per E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder über www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. Foto: privat