Nahwärme ist Thema im Gemeinderat

Um die Vertragsgestaltung für die Nahwärmelieferung in Wachenroth geht es unter anderem in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr. Weitere Themen sind ein mögliches Gewerbegebiet in der Nähe der Grumbachstraße/Reumannswinder Straße, der Vergabevorschlag zum Ergebnis der Submission zum Bauvorhaben "Sonderbaulast und Dorferneuerung Ortsmitte Wachenroth", der Haushalt 2018, die Annahme einer Spende und diverse Anträge auf Zuschüsse. red