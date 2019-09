Nahversorgung und eine Stadthalle: Hallstadt macht es den Kronachern vor

Zum Artikel "Stadtentwicklung - in Kronach geht es nicht nur um ein Geschäft" (24./25.09.2019) und "Tegut möchte einen Lebensmittelmarkt in Kronach etablieren": Die Nachricht, dass Tegut einen interessierten Blick auf Kronach geworfen hat, ist äußerst positiv zu bewerten. Tegut ist einer der wenigen Lebensmittelmärkte, die eine konsequent ökologisch-nachhaltige Strategie eingeschlagen haben. Schon alleine deswegen wäre er für Kronach von großem Vorteil.

Dem stehen aber offenbar die Pläne der Stadt Kronach entgegen, zumindest was den alten Rewe-Standort in der Industriestraße betrifft. Dass die infrastrukturellen Maßnahmen an der Stockhardsbrücke eine höhere Priorität aufweisen, ist nachzuvollziehen. Der Straßenverkehr wird ja, betrachtet man die jüngsten Beschlüsse der Groko, auch in Zukunft nicht abnehmen. Die Absicht der Stadträte, Kronachs Innenstadt trotzdem mit einem Vollsortimenter zu versorgen, ist in diesem Zusammenhang lobenswert.

Eine Lösung bietet sich mit dem Vorschlag von MdL Baumgärtner an, der vor längerer Zeit den Bau einer Stadthalle initiierte und unter anderem auch als Standort den Kaulangerplatz nannte. Dieser Vorschlag wurde von mir aufgegriffen und um die Variante ergänzt, in das Erdgeschoss der Stadthalle ein Lebensmittelgeschäft zu etablieren. Wer sich eine solche Kombination nicht vorstellen kann, sollte nach Hallstadt fahren. Dort ist ein solches Projekt in einem weit schwierigeren Umfeld verwirklicht worden (www.kulturboden-hallstadt.de). Zwei Ziele könnte man mit diesem Konzept erreichen: 1. Eine wirkliche Nahversorgung der Kronacher mit unmittelbarem Bezug zur Innenstadt. 2. Eine innerstädtische Halle, die für vielfältige Veranstaltungen konzipiert werden könnte und fußläufig von den Kronacher erreichbar wäre. Anregungen kann man sich auch hier vom Kulturboden Hallstadt holen.

Der Vorschlag wird sicherlich aus verschiedenen Gründen nicht bei jedem auf Gegenliebe stoßen. Trotzdem sollte man, wenn einem an der Belebung der Innenstadt gelegen ist, sachlich diese Alternative diskutieren. Sollte aber einer der Gründe, die bereits ins Auge gefasste Sanierung des Schützenhauses sein, wird wohl dafür die Nahversorgung der Kronacher geopfert werden müssen.

Hans Götz

Kronach