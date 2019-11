Nahtod-Erlebnis: "An der Pforte des Himmels"

Vier Prozent - also umgerechnet etwa 400 Einwohner von Bad Staffelstein - müssten vom Beginn ihres Sterbens erzählen können, das heißt müssten schon einmal ein Nahtod-Erlebnis gehabt haben - so die Statistiker. "An der Pforte des Himmels - über Nahtoderfahrungen" - so heißt der Titel des "Gottesdienst anders", zu dem die evangelische Kirchengemeinde morgen, Sonntag, um 18 Uhr in die Dreieinigkeitskirche einlädt. Ein Blick ins Geheimnisvolle, Dunkle und gleichzeitig doch Helle, in das Angstmachende und Hoffnungsbringende soll im Mittelpunkt stehen und in Texten, Bildern und Musik beleuchtet werden. Die musikalische Ausgestaltung liegt in den Händen von Manuel Höppner an der Orgel und Franz Wachter, Gitarre und Gesang. red